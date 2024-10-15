Arda Güler İspanya’yı salladı: Buz üstünde dans etti!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup etti.

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Tarihinde İzlanda'yı deplasmanda ilk kez yenmeyi başaran milliler, grupta üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 10'a yükseltti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 88. dakikada A Milli Takım'ı üstünlüğe taşıyan gole imzasını koydu.

19 yaşındaki yıldız galibiyet sonrası yaptığı açıklamada "Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir yolculuktan geldik, zor bir zemin vardı ama hiç pes etmeyen bir takım vardı. Kazandığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Halkımızı mutlu etmekten daha büyük bir motivasyon yok" ifadelerini kullandı.

DIARIO AS: TÜRKLER GÜLER İLE UÇUYOR

Arda Güler, dün akşam kaydettiği gol ile İspanyol basınında da adından söz ettirdi. İspanyollar, milli futbolcunun golüne yer vermeyi ihmal etmedi. Diario AS'ta yer alan 'Güler, seçilmiş bir kişidir' başlıklı değerlendirmede, "Maç berabere bitecek gibi görünüyordu ancak Aktürkoğlu'nun müthiş baskısı topu Güler'e kazandırdı ve o da Türkiye'ye üç puanı kazandırmak için sadece topa dokundu. Türkler, Güler ile uçuyor.

MARCA: ARDA BUZ ÜZERİNDE DANS ETTİ

Marca ise 'Arda Güler, buz üzerinde dans ederek' 88. dakikada Türkiye'ye galibiyeti getirdi' başlığıyla şu yorumu yaptı: Kaderin Arda Güler için bir zaferi vardı. Kaleci Valdimarsson topu ayağını kaçırdı, Aktürkoğlu topu ondan çaldı ve Madridli oyuncu istediği golü attı.

"ANCELOTTI'NİN ONA DAHA FAZLA SÜRE VERMESİ TEK İSTEĞİM"

Bir sosyal medya kullanıcısı ise Ancelotti'yi eleştirerek, "Kulübün imzayı attığını duyurduğu günden beri ondan hiç şüphe etmedim. Şu anda tek istediğim Ancelotti'nin ona daha fazla süre vermesi. Böylece dünyanın onun ne kadar harika bir oyuncu olduğunu görmesi. Onun adı Arda Güler." ifadelerini kullandı.