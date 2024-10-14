Bizim Çocuklar İzlanda’yı yıktı! 4-2 mağlup ettiler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 4'üncü haftasında İzlanda deplasmanından 4-2 galip ayrıldı. Bizim Çocuklar, tarihte ilk kez İzlanda deplasmanında kazandı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA MAÇTA YAŞANANLAR

İLK YARI

3. dakikada Anderson'un pasında orta sahada topu alan Oskarsson, hızla ceza sahasına ilerledi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

6. dakikada Kerem'in şutunda savunmadan seken topa Hakan Çalhanoğlu'nun gelişine yaptığı sert şutta kaleci Valdimarsson, topu çelmeyi başardı.

22. dakikada Gudjohnsen'in kafayla indirdiği topu kontrol eden Oskarsson'un kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

23. dakikada Arda Güler'in pasında topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı içinden yaptığı şutta top kaleci Valdimarsson'da kaldı.

36. dakikada İzlanda atağında savunmadan seken topa Tomasson'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan topu sektirdi. Gretarsson'un önüne düşen topa Uğurcan bu kez ayaklarıyla hamle yaptı. Oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Maçtan kareler (AA)

İKİNCİ YARI



49. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı ortada savunmaya da çarpan top direkten oyun alanına döndü.



49. dakikada ceza sahası içinde son çizgiye inen Kenan Yıldız'ın ortasında İrfan Can Kahveci kafayı vururken kaleci Valdimarsson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçtan bir kare - (AA)



51. dakikada Arda Güler'in ceza yayı içinden yaptığı vuruşta top savunmadan sekerken, hakem Sylwestrzak VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu yeniden izleyen Damian Sylwestrzak, Arda'nın vuruşu sonrası ceza sahası içinde Ingason'un elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.



54. dakikada penaltıyı kullanan Hakan Çalhanoğlu topu filelere gönderdi. Hakem Sylwestrzak, vuruş öncesi Hakan'ın topa iki ayağıyla temas ettiğini belirleyerek golü iptal etti.



62. dakikada Kenan'ın pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza yayı önüne kadar topu sürerken yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-1



65. dakikada Kenan Yıldız'ın ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci topu kornere çeldi.



65. dakikada köşe vuruşunda Merih Demiral kafayı vururken, Gudjohnsen'den dönen top sonrası hakem Sylwestrzak, potansiyel elle oynama nedeniyle kenara geldi. VAR monitöründe pozisyonu izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.



67. dakikada yeniden beyaz noktaya gelen Hakan Çalhanoğlu, topu filelere gönderdi. 1-2



76. dakikada savunmada oluşan karambol sonrası ceza sahasına açılan topa Oskarsson sert vururken kaleci Uğurcan'ı geçen topa Merih çizgide

müdahale etti.



83. dakikada Fridriksson'un sağ kanattan ortasında Gudjohnsen, kale önünde kafayla topu ağlara gönderdi. 2-2

Maçtan bir kare - (AA)



88. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaleciye presinde boşta kalan topu Arda Güler filelere gönderdi. 2-3

90+5. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza yayı solunda kontrol eden Kerem Aktürkoğlu'nun uzak direğe yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 4-2

Mücadele A Türkiye A Milli Futbol Takımımız'ın 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.