29 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Anadolu Efes! Başkan Erdoğan takdim etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 18:19 Güncelleme: 29.09.2024 20:34
ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın sahibi Anadolu Efes! Başkan Erdoğan takdim etti

Basketbol Gelişim Merkezi'nin resmi açılış töreninin ardından oynanan 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 82-83 yenerek kupanın sahibi oldu. Anadolu Efes'e kupayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör