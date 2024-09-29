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Beşiktaş taraftarı takımı Kayserispor deplasmanına uğurladı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 17:12
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Beşiktaş taraftarı takımı Kayserispor deplasmanına uğurladı

Kayserispor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş kafilesini, Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar coşkuyla uğurladı.

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