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Gol düellosu: Eyüpspor Gaziantep FK'yı mağlup etti

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 19:38
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Gol düellosu: Eyüpspor Gaziantep FK’yı mağlup etti

Süper Lig'in 7’nci haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda ağırladığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti.

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