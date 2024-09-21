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Derbi maçı saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı muhtemel 11'Ler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 18:35
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Derbi maçı saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı muhtemel 11’Ler

Derbi için geri sayım başladı! Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde zirve mücadelesi veren iki dev kulüp, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Galatasaray liderlik koltuğunda otururken, Fenerbahçe ise hemen arkasından ikinci sırada yer alıyor. Taraftarlar, büyük heyecana sahne olacak bu dev derbiyi sabırsızlıkla beklerken, maça dair detaylar ve muhtemel 11'ler şimdiden merak konusu. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak?

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