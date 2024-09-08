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Milliler galibiyet peşinde! İzmir'de konuk İzlanda

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 09:17
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Milliler galibiyet peşinde! İzmir’de konuk İzlanda

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Grubu ikinci maçında yarın İzmir'de İzlanda'yı konuk edecek. Millilerde Barış Alper Yılmaz gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda bulunurken, Merih Demiral'ın cezası ise sona erdi.

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