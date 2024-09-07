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Resmen duyuruldu! Hatayspor'da Özhan Pulat'la yollar ayrıldı

Giriş: 07.09.2024 21:59 Güncelleme: 07.09.2024 22:11
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Resmen duyuruldu! Hatayspor’da Özhan Pulat’la yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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