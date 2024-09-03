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Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu: Turkuvaz Medya ev sahipliğinde futbol şöleni...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 15:17 Güncelleme: 03.09.2024 15:30
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Ziraat Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu: Turkuvaz Medya ev sahipliğinde futbol şöleni...

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı bu yıl da Turkuvaz Medya ev sahipliğinde ATV ve A Spor ekranlarına yaşanacak. Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu eşleşmeleri çekilen kura sonrasında belli oldu. İşte eşleşmeler...

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