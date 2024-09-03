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Alanyaspor'un genç yıldızı Yusuf Özdemir Milli Takım'a davet edildi

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 16:35 Güncelleme: 03.09.2024 17:00
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Alanyaspor’un genç yıldızı Yusuf Özdemir Milli Takım’a davet edildi

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maça Alanyaspor forması giyen 23 yaşındaki futbolcu Yusuf Özdemir de dahil edildi.

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