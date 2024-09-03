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Fenerbahçeli Luan Peres'in yeni takımı belli oldu

Giriş: 03.09.2024 15:11
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Fenerbahçeli Luan Peres’in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres, Brezilya ekiplerinden Santos'a transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcu geçen sezon sadece 3 maçta forma giymişti.

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