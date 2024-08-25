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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 16:56
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UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev

UEFA, FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Salzburg-Dinamo Kiev arasında oynanacak maçını yönetmesi için görev verdi.

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