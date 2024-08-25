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Beşiktaş'ın yeni transferi Felix Uduokhai İstanbul'a geliyor

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 14:41 Güncelleme: 25.08.2024 14:41
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Beşiktaş’ın yeni transferi Felix Uduokhai İstanbul’a geliyor

Beşiktaş, Augsburg forması giyen Alman stoper Felix Uduokhai’nin transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul’a geleceğini duyurdu. Uduokhai gece saatlerinde İstanbul'da olacak.

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