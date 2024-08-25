Kocaelispor’da büyük şok! Şampiyonluk kupası kayboldu





Kupanın nerede olduğuna ilişkin bilgisi olan kent sakinleri ve taraftara bilgi verme çağrısında bulunan Durul, "Kocaelispor mazisinde, tarihinde önemli bir değerdir. Kulübün başarısı kupalarla ölçülüyor. Kazandığı kupalar, madalyalarla... Dolayısıyla bunun da kulübümüz için çok değerli varlık olduğunu biliyoruz. Müze hazırlık çalışmaları sırasında olay ortaya çıktı. Başkan olarak da kupanın bir an önce bulunup kulübe getirilmesiyle ilgili çağrı yaptım, mesele bu ama nerede olduğunu bilmiyorum. Şu an araştırıyoruz. Nereden çıkacak bakalım?" diye konuştu.



Durul, kulübün tarihi değerine sahip çıkılmamasının kendilerini üzdüğünü dile getirerek, "Nasıl olur da bu kadar boşta kalır, sahip çıkılmaz. Niye kulüpte değil? Ben bunu sorguluyorum kulüp başkanı olarak. Bizim için çok önemli bir değer." dedi.