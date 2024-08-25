Kocaelispor'da büyük şok! Şampiyonluk kupası kayboldu
1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un Başkanı Recep Durul, kulübün 3. Lig şampiyonluğuna ait kupanın kayıp olduğunu açıkladı. Yapılan sayımda kupanın yerinde olmadığının fark edildiğini ifade eden Başkan Durul, "Şu an araştırıyoruz. Nereden çıkacak bakalım?" diye konuştu.
Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor'un kulüp başkanı Recep Durul, yaptıkları sayımda 3. Lig şampiyonluk kupasının kaybolduğunu tespit ettiklerini bildirdi.
Durul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve gelmesinin ardından takımın kazandığı kupaları müzede sergilemek için kontrol gerçekleştirdiklerinde, ikisi Türkiye olmak üzere 9 kupadan 2019-2020 sezonu 3. Lig şampiyonluk kupasının eksik olduğunun fark edildiğini anlattı.
Kupanın nerede olduğuna ilişkin bilgisi olan kent sakinleri ve taraftara bilgi verme çağrısında bulunan Durul, "Kocaelispor mazisinde, tarihinde önemli bir değerdir. Kulübün başarısı kupalarla ölçülüyor. Kazandığı kupalar, madalyalarla... Dolayısıyla bunun da kulübümüz için çok değerli varlık olduğunu biliyoruz. Müze hazırlık çalışmaları sırasında olay ortaya çıktı. Başkan olarak da kupanın bir an önce bulunup kulübe getirilmesiyle ilgili çağrı yaptım, mesele bu ama nerede olduğunu bilmiyorum. Şu an araştırıyoruz. Nereden çıkacak bakalım?" diye konuştu.
Durul, kulübün tarihi değerine sahip çıkılmamasının kendilerini üzdüğünü dile getirerek, "Nasıl olur da bu kadar boşta kalır, sahip çıkılmaz. Niye kulüpte değil? Ben bunu sorguluyorum kulüp başkanı olarak. Bizim için çok önemli bir değer." dedi.
Yaptıkları çağırının karşılık bulmaması halinde tekrar istişare kurulu oluşturulacağını aktaran Durul, kupanın bulunacağını düşündüğünü ifade etti.
Recep Durul, şampiyonluk hedefiyle başladıkları ligde üçte üç yaptıklarına da işaret ederek, başarının konuşulması gereken ortamda kayıp kupanın konuşulmasının üzüntü verici olduğunu söyledi.
Takım kadrosunun şampiyonluk parolasıyla oluşturulduğunu vurgulayan Durul, şunları kaydetti: "Şu an hedefimizde sapma yok, üçte üç yaptık. Bundan sonra amacımız, öncelikle evimizdeki maçları kazanıp, deplasmanlardan da en az hasarla dönüp ligi şampiyonlukla göğüslemek. Bu doğrultuda yola çıktık. Herhangi bir aksilik yok. Her geçen gün taraftarımızla bütünleşmemiz artıyor. En son 14 bin taraftarla oynadık. Önümüzdeki haftalarda beklentimiz 20 bin taraftar önünde oynamak. Taraftar takımına inanıyor, güveniyor, yönetime inanıyor. Dolayısıyla beklentileri şampiyonluk. Bu yüzden 'Bu sene, o sene' diyoruz. Hep birlikte kenetlendik, hedefimizde sapma yok."
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