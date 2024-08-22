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TFF'de görev dağılımı belli oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 23:51
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TFF’de görev dağılımı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı. İşte isim isim görevler...

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