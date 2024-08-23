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Beşiktaş Teknik Direktörü Bronckhorst: Evimizde durum farklı olacak

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 01:04
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Beşiktaş Teknik Direktörü Bronckhorst: Evimizde durum farklı olacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ile Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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