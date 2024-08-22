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Hatayspor Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 22:44
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Hatayspor Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu’nda yaptığı antrenmanla Süper Lig’in 3'üncü haftasında, deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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