Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oldu! Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir...
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden ve Trabzonspor ise Avrupa Ligi'nden elenirken, Başakşehir Konferans Ligi'nde ve Beşiktaş da Avrupa Ligi'nde play-off oynayacak. Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde devam edecek. İşte Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri...
Avrupa kupalarında heyecan devam ediyor. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir gruplara kalmak adına mücadele edecek.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ LUGANO!
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmasında İsviçre'nin Lugano takımıyla Sırbistan ekibi Partizan kozlarını paylaştı.
Turu geçen İsviçre ekibi Lugano, Beşiktaş'ın rakibi oldu. İlk maçı 1-0 kazanan Lugano evinde uzatmaya giden maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı.
Lugano, bu sezon Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi ön elemesinde kaybetmişti. İsviçre ekibi geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında karşılaşmış ve deplasmanda kazanırken; sahasında kaybetmişti.
TRABZONSPOR'UN RAKİBİ ST. GALLEN!
Avrupa Ligi'ne veda eden Trabzonspor rotasını UEFA Konferans Ligi play-off turuna çevirirken; bordo-mavili takımın organizasyondaki rakibi İsviçre temsilcisi St. Gallen oldu. Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Polonya ekibi Slask Wroclaw'a 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda 3-2 kaybeden St. Gallen, ilk karşılaşmadaki skor avantajından dolayı play-off'lara adını yazdırdı.
Play-off'ta ilk maçlar 22 Ağustos'ta; rövanş karşılaşmaları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.
BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ ST PATRICK'S!
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamalarına kalabilmek için İrlanda temsilcisi St Patrick's Athletic FC ile play-off aşamasında mücadele edecek.
Çağdaş Atan'ın öğrencileri play-off mücadelesinin ilk maçını 22 Ağustos tarihinde deplasmanda oynayacak.
Rövanş mücadelesi ise 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
2024-25 SEZONUNDA AVRUPA'DA YENİ FORMAT
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yeni formata göre takım sayısı 32'den 36'ya yükseltilerek geleneksel grup aşamasından lig sistemine geçildi.
Takımlar, mevcut sistemdeki 3 rakiple oynanan 6 grup karşılaşması yerine 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 lig maçı yapacak.
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