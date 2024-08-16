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Galatasaray'ın hedefinde Napoli forması giyen Ngonge var...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 09:26 Güncelleme: 16.08.2024 09:46
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Galatasaray’ın hedefinde Napoli forması giyen Ngonge var...

Galatasaray, Napoli forması giyen Cyril Ngonge için devreye girdi. 24 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

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