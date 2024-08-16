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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off'undaki rakibi St. Gallen oldu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 00:01 Güncelleme: 16.08.2024 00:01
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Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi play-off’undaki rakibi St. Gallen oldu

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Avusturya ekibi Rapid Wien'e deplasmanda da 2-0 yenilen Trabzonspor, yoluna UEFA Konferans Ligi play-off'larında devam edecek. Bordo-mavililer, grup aşamasına kalmak için play-off'ta İsviçre temsilcisi St. Gallen ile karşı karşıya gelecek.

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