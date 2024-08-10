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Milli güreşçi Taha Akgül Paris 2024'te bronz madalya kazandı!

Giriş: 10.08.2024 21:18 Güncelleme: 10.08.2024 21:19
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Milli güreşçi Taha Akgül Paris 2024’te bronz madalya kazandı!

Milli güreşçimiz Taha Akgül, serbest stil 125 kilo üçüncülük müsabakasında Kırgızistan'dan Aiaal Lazarev'i 7-0 mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı.

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