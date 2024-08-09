Taha Akgül Paris 2024'te İranlı rakibine mağlup oldu! Bronz madalya için mindere çıkacak
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçimiz Taha Akgül, Macar rakibi Daniel Ligeti'yi 8-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaşan Akgül, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Milli güreşçi Akgül u kez bronz madalya kazanmak için yeniden mindere çıkacak.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, yarı finale çıktı. Güreşçi Akgül'ün bu kez rakibi İranlı Amir Hossein Zare oldu.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda serbest stil 125 kilo son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith'i 10-0 mağlup eden Taha Akgül, çeyrek finalde Macar Daniel Ligeti ile karşılaştı.
Rakibini 8-0 yenen Taha Akgül, adını yarı finale yazdırdı.
MAĞLUP OLDU! BU KEZ BRONZ İÇİN GÜREŞECEK
Milli sporcu, yarı finalde akşam seansında İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaştı. İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaşan Akgül, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Milli güreşçi bronz madalya kazanmak adına yeniden mindere çıkacak.
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