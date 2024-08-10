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Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın bronz madalya kazandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 10.08.2024 22:49 Güncelleme: 10.08.2024 23:07
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Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın bronz madalya kazandı

Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Büyük Britanya’dan Rebecca McGowan'ı 2-1 mağlup ederek Olimpiyat bronz madalyası elde etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar tekvando +67 kilo çeyrek final mücadeleleri, Grand Palais'ta yapıldı.

Milli sporcu Nafia Kuş Aydın, Ürdünlü rakibi Rama Abo-Alrub ile mücadele etti.

Aydın, kadınlar +67 kiloda Ürdün'den Rama Abo-Alrub'u yenerek yarı finale yükseldi.


BRONZ MADALYA GELDİ

Kadınlar +67 kilo yarı finalinde Fransız Althea Laurin'e mağlup olan milli tekvandocu, bronz madalya için yeniden tatamiye çıktı.

Aydın, Büyük Britanya'dan Rebecca McGowan'ı 2-1 mağlup ederek Olimpiyat bronz madalyası elde etti.

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