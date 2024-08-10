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Teşekkürler Filenin Sultanları! Brezilya'ya mağlup olduk

Giriş: 10.08.2024 18:22 Güncelleme: 10.08.2024 20:25
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Teşekkürler Filenin Sultanları! Brezilya’ya mağlup olduk

2024 Paris Olimpiyatları üçüncülük maçında Türkiye voleybol takımı, Brezilya ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı Brezilya setlerde 3-1 kazandı ve bronz madalyanın sahibi oldu. Filenin Sultanları ise Olimpiyat 4.'sü oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın bronz madalya mücadelesinde bugün Brezilya'yla karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyatları üçüncülük maçında Brezilya'ya setlerde 3-1 kaybetti. Brezilya bronz madalya sahibi olurken, Ay-Yıldızlılar Olimpiyatı 4. sırada tamamladı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

19:05 SKOR EŞİTLENDİ
Brezilya, seriyi yakaladı ve skoru 20-20'ye getirdi.

18:58 VARGAS İLE FARKI AÇTIK
Filenin Sultanları, Vargas'ın sert smacında sayıyı aldı ve skoru 16-12 yaptı.

18:49 MÜTHİŞ RALLİDE SAYIYI ALDIK
Skor 5-5'ken müthiş bir ralli yaşandı. Sayıyı Filenin Sultanları aldı ve skor 6-5 oldu.

18:47 FARKI KAPATTIK, ÖNE GEÇTİK
Açılan farkı kapattık ve 5-4 öne geçtik.

18:45 İLK SAYI VARGAS
İkinci sette milli takımımız ilk sayısı Melissa Vargas'tan geldi. Vargas maçtaki sayısını 10'a yükseltti.

18:42 İKİNCİ SETTE PEŞ PEŞE SAYILAR
Mücadelenin ikinci setine Brezilya hızlı başladı ve farkı 4-0'a çıkardı.

18:26 İLK SET BREZİLYA'NIN
Karşılaşmanın ilk setini Brezilya 25-21 kazandı.

NE OLMUŞTU?

Ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 3-0 yenilmişti.

Sambacılar ise olimpiyatlarda daha önce 2 altın, 2 bronz, 1 gümüş madalya elde etmişti. İki takım arasındaki son beş karşılaşmanın üçünü Brezilya, ikisini Türkiye galip olarak tamamladı.

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