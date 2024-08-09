Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu olimpiyat ikincisi! Gümüş madalyayı kazandı

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu (ARŞİV)

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye bir madalya daha kazandı. 50 kiloda yarışan Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Filipinli Aira Villegas'ı yendikten sonra finale yükselmişti. Çakıroğlu finalde ise Çinli Yu Wu ile karşılaştı.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu

GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Tokyo 2020'nin olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Yu Wu'ya 4-1 yenilerek bu olimpiyatta da gümüş madalya elde etti. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi.