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Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu olimpiyat ikincisi! Gümüş madalyayı kazandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 09.08.2024 22:43 Güncelleme: 09.08.2024 23:44
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Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu olimpiyat ikincisi! Gümüş madalyayı kazandı

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde Çinli Yu Wu ile karşı karşıya geldi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda gerçekleştirilen finalde rakibine 4-1 mağlup olan Çakıroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu. Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda da gümüş madalya kazanmıştı. Öte yandan Olimpiyat ikincisi olan Çakıroğlu için tebrik mesajları yağdı.

Finale giden yolda rakiplerine büyük üstünlük sağlayan milli boksor, saat 22.50'de son dünya şampiyonu Wu Yu ile karşılaştı.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu (ARŞİV)Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu (ARŞİV)

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye bir madalya daha kazandı. 50 kiloda yarışan Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Filipinli Aira Villegas'ı yendikten sonra finale yükselmişti. Çakıroğlu finalde ise Çinli Yu Wu ile karşılaştı.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu

GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI
Tokyo 2020'nin olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Yu Wu'ya 4-1 yenilerek bu olimpiyatta da gümüş madalya elde etti. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU - YU WU

Buse Naz Çakıroğlu: 1-4 : Yu Wu
Buse Naz Çakıroğlu: 1-4 :Yu Wu
Kazanan Yu Wu

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu

TEBRİK MESAJI YAĞDI
Olimpiyat ikincisi olan Çakıroğlu için tebrik mesajları yağdı. İşte o mesajlar:

"MİLLİ BOKSÖRÜMÜZÜ GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Milli Boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu Ülkemize "gümüş madalya"kazandırdı. Milli Boksörümüzü gönülden tebrik ediyorum

"YÜREKTEN KUTLUYORUM"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Sen bizim gururumuzsun Buse Naz! Olimpiyat ikincisi olan milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu'nu yürekten kutluyorum.

"MÜCADELECİ RUHUN VE AZMİN İLE NİCE BAŞARILARA..."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Seninle gurur duyuyoruz Buse Naz. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu'nu kutluyorum. Mücadeleci ruhun ve azmin ile nice başarılara...

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu (ARŞİV)Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu (ARŞİV)

NE OLMUŞTU?

Roland-Garros'ta gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli Aira Villegas'la karşı karşıya geldi.

İlk raundu ve ikinci raundu 5-0 kazanarak rakibi karşısında üstünlüğü yakalayan Buse Naz Çakıroğlu, son raunda da 5-0'lık üstünlük elde etti.

Toplam skorda rakibini 5-0'la geçen Çakıroğlu, finale yükseldi.

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