Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu olimpiyat ikincisi! Gümüş madalyayı kazandı
Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde Çinli Yu Wu ile karşı karşıya geldi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda gerçekleştirilen finalde rakibine 4-1 mağlup olan Çakıroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu. Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda da gümüş madalya kazanmıştı. Öte yandan Olimpiyat ikincisi olan Çakıroğlu için tebrik mesajları yağdı.
Finale giden yolda rakiplerine büyük üstünlük sağlayan milli boksor, saat 22.50'de son dünya şampiyonu Wu Yu ile karşılaştı.
Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye bir madalya daha kazandı. 50 kiloda yarışan Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Filipinli Aira Villegas'ı yendikten sonra finale yükselmişti. Çakıroğlu finalde ise Çinli Yu Wu ile karşılaştı.
GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI
Tokyo 2020'nin olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Yu Wu'ya 4-1 yenilerek bu olimpiyatta da gümüş madalya elde etti. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi.
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU - YU WU
Buse Naz Çakıroğlu: 1-4 : Yu Wu
Buse Naz Çakıroğlu: 1-4 :Yu Wu
Kazanan Yu Wu
TEBRİK MESAJI YAĞDI
Olimpiyat ikincisi olan Çakıroğlu için tebrik mesajları yağdı. İşte o mesajlar:
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Milli Boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu Ülkemize "gümüş madalya"kazandırdı.🇹🇷— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 9, 2024
Milli Boksörümüzü gönülden tebrik ediyorum. 🇹🇷🥈🥊 #Paris2024 pic.twitter.com/OrTI8LnIth
"MİLLİ BOKSÖRÜMÜZÜ GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Milli Boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu Ülkemize "gümüş madalya"kazandırdı. Milli Boksörümüzü gönülden tebrik ediyorum
Sen bizim gururumuzsun Buse Naz!🥈🇹🇷— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) August 9, 2024
Olimpiyat ikincisi olan milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu'nu yürekten kutluyorum.👏🏼
pic.twitter.com/zhRXB1G3NU
"YÜREKTEN KUTLUYORUM"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Sen bizim gururumuzsun Buse Naz! Olimpiyat ikincisi olan milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu'nu yürekten kutluyorum.
Seninle gurur duyuyoruz Buse Naz. 🇹🇷— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) August 9, 2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu'nu kutluyorum. 🥈
Mücadeleci ruhun ve azmin ile nice başarılara... 🥊#Paris2024 pic.twitter.com/e17SUZlFGZ
"MÜCADELECİ RUHUN VE AZMİN İLE NİCE BAŞARILARA..."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Seninle gurur duyuyoruz Buse Naz. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu'nu kutluyorum. Mücadeleci ruhun ve azmin ile nice başarılara...
NE OLMUŞTU?
Roland-Garros'ta gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli Aira Villegas'la karşı karşıya geldi.
İlk raundu ve ikinci raundu 5-0 kazanarak rakibi karşısında üstünlüğü yakalayan Buse Naz Çakıroğlu, son raunda da 5-0'lık üstünlük elde etti.
Toplam skorda rakibini 5-0'la geçen Çakıroğlu, finale yükseldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- WhatsApp Kapanacak Mı, son durum ne? 2024 WhatsApp'a erişim engeli gelecek mi? BTK son dakika...
- 70 kilodan 56 kiloya düşüren İrem Helvacıoğlu diyeti! Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i iğne ipliğe döndü: Tek yaptığı...
- SGK SSK, BAĞ-KUR'luya erken emeklilik çizelgesini sundu: 49 50 54 56 yaşında emeklilik reçetesi
- Galatasaray-Hatayspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Hatayspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?
- Yurt dışı çıkış harcı değişti mi, ne kadar oldu? 2024 Yurt dışı harcı zammı ne zaman geçerli olacak? GİB son dakika...
- İncir severleri şoke eden gerçek! Bundan böyle iki kez düşüneceksiniz: Meğer içinde...
- Emeklilere yeni sistem devrede! Kök maaşa ek her ay 1+1'lik kazanç oluştu: 8.000, 10.000, 12.500 TL alana...
- Perseid meteor yağmuru 2024 ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Perseid Meteor yağmuru saat kaçta, kaç dakika sürüyor?
- 2024'te emekli olmak avantajlı mı? SGK'dan 2 farklı kazançla maaş formülü: 2000 öncesi ve sonrası, 2008 sigorta girişine...
- KPSS'siz memur alımı başladı! MİT 2024 personel alımı başvuru ekranı | İşte aranan şartlar...
- 47 48 49 50 yaşa erken emeklilikte piyango vurdu! 1999 2000 2005 sigorta girişi olana...
- KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ücreti ne kadar?