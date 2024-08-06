Paris 2024'te milli gurur: Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan bronz Buse Naz Çakıroğlu'ndan final...
Milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68kg Kuzey Kore'den Sol Gum Pak'ı mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Öte yandan bir diğer milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo yarı final maçında Filipinler'den Aira Villagas'ı mağlup ederek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 50 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.
Roland-Garros'ta gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli Aira Villegas'la karşı karşıya geldi.
İlk raundu ve ikinci raundu 5-0 kazanarak rakibi karşısında üstünlüğü yakalayan Buse Naz Çakıroğlu, son raunda da 5-0'lık üstünlük elde etti.
Toplam skorda rakibini 5-0'la geçen Çakıroğlu, finale yükseldi.
Çakıroğlu, Çinli Yu Wu ile 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47'de Roland-Garros'ta altın madalya müsabakasına çıkacak.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN PARİS 2024'TE BRONZ MADALYA!
Türk güreş tarihinde olimpiyat oyunlarında Yasemin Adar Yiğit'ten sonra madalya kazanan ikinci kadın sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu oldu.
REPESAJDA MÜCADELE ETTİ
Paris'e son dünya şampiyonu ünvanıyla ve altın madalya hedefiyle giden milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, ilk maçını kaybedince repesajda, Polonyalı Wiktoria Choluj ile mücadele etti.
Bu karşılaşmayı 4-3 kazanan Buse, bronz madalya için mindere çıkmaya hak kazandı.
Kuzey Koreli Sol Gum Pak ile bronz madalya için karşılaşan Çavuşoğlu, müsabakanın ilk dakikalarda rakibini minder dışına taşıyarak 1-0 öne geçti ve ilk devreyi önde kapattı. İkinci devreye Kuzey Koreli Sol Gum Pak, hızlı başladı ve 2-1 öne geçti.
SON SANİYEDE İŞİ BİTİRDİ
Buse, maçın son 57 saniyesinde skoru 2-2'ye getirdi. Buse, son saniyede rakibi karşısında 4-2 öne geçerek bronz madalyanın sahibi oldu.
2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında 68 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, kariyerinde eksik olan olimpiyat madalyasını kazandı.
Bugüne kadar Avrupa'da 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz, Dünya şampiyonalarında ise 1 altın ve 2 bronz madalya kazanan 28 yaşındaki milli güreşçi Çavuşoğlu, kariyerinde tek eksik olan Olimpiyat Oyunları madalyasını Paris'te kazanmış oldu.
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