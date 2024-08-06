Paris 2024’te milli gurur: Buse Tosun Çavuşoğlu’ndan bronz Buse Naz Çakıroğlu’ndan final...

2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında 68 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, kariyerinde eksik olan olimpiyat madalyasını kazandı.

Bugüne kadar Avrupa'da 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz, Dünya şampiyonalarında ise 1 altın ve 2 bronz madalya kazanan 28 yaşındaki milli güreşçi Çavuşoğlu, kariyerinde tek eksik olan Olimpiyat Oyunları madalyasını Paris'te kazanmış oldu.