CANLI | Galatasaray - Hatayspor maçı canlı anlatım (Trendyol Süper Lig)

Süper Lig'de geçen sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezona üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluk için mücadele ediyor.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI İLK 11

Galatasaray: Muslera, Dubois, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış, Icardi.

Atakaş Hatayspor (Muhtemel): Erce, Kamil, Cemali, Kilama, Burak, Massanga, Görkem, Hodzic, Bamgboye, Fernandes, Strandberg.