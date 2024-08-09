CANLI | Galatasaray - Hatayspor maçı canlı anlatım (Trendyol Süper Lig)
Süper Lig'de 2024-25 sezonu Galatasaray - Hatayspor maçı ile başlıyor. Son 2 sezonun şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, Rams Park'ta kazanarak sezona 3 puanla başlamak isterken; Hatayspor da puan ya da puanlar alarak sürpriz yapma peşinde... Galatasaray - Hatayspor maçı ilk11'leri belli oldu. Kritik mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor.
RAMS Park'ta yapılacak sezonun açılış maçı, saat 21.00'de başladı.
Süper Lig'de geçen sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezona üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluk için mücadele ediyor.
GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI İLK 11
Galatasaray: Muslera, Dubois, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış, Icardi.
Atakaş Hatayspor (Muhtemel): Erce, Kamil, Cemali, Kilama, Burak, Massanga, Görkem, Hodzic, Bamgboye, Fernandes, Strandberg.
GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray Hatayspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray Hatayspor maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray Hatayspor maçı saat 21.00'de başladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 70 kilodan 56 kiloya düşüren İrem Helvacıoğlu diyeti! Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i iğne ipliğe döndü: Tek yaptığı...
- SGK SSK, BAĞ-KUR'luya erken emeklilik çizelgesini sundu: 49 50 54 56 yaşında emeklilik reçetesi
- Galatasaray-Hatayspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Hatayspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?
- Yurt dışı çıkış harcı değişti mi, ne kadar oldu? 2024 Yurt dışı harcı zammı ne zaman geçerli olacak? GİB son dakika...
- İncir severleri şoke eden gerçek! Bundan böyle iki kez düşüneceksiniz: Meğer içinde...
- Emeklilere yeni sistem devrede! Kök maaşa ek her ay 1+1'lik kazanç oluştu: 8.000, 10.000, 12.500 TL alana...
- Perseid meteor yağmuru 2024 ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Perseid Meteor yağmuru saat kaçta, kaç dakika sürüyor?
- 2024'te emekli olmak avantajlı mı? SGK'dan 2 farklı kazançla maaş formülü: 2000 öncesi ve sonrası, 2008 sigorta girişine...
- KPSS'siz memur alımı başladı! MİT 2024 personel alımı başvuru ekranı | İşte aranan şartlar...
- 47 48 49 50 yaşa erken emeklilikte piyango vurdu! 1999 2000 2005 sigorta girişi olana...
- KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ücreti ne kadar?
- AÖF kayıt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024-2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıt takvimi...