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CANLI | Galatasaray - Hatayspor maçı canlı anlatım (Trendyol Süper Lig)

Giriş: 09.08.2024 19:38 Güncelleme: 09.08.2024 21:02
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CANLI | Galatasaray - Hatayspor maçı canlı anlatım Trendyol Süper Lig

Süper Lig'de 2024-25 sezonu Galatasaray - Hatayspor maçı ile başlıyor. Son 2 sezonun şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, Rams Park'ta kazanarak sezona 3 puanla başlamak isterken; Hatayspor da puan ya da puanlar alarak sürpriz yapma peşinde... Galatasaray - Hatayspor maçı ilk11'leri belli oldu. Kritik mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor.

RAMS Park'ta yapılacak sezonun açılış maçı, saat 21.00'de başladı.

Süper Lig'de geçen sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezona üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluk için mücadele ediyor.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI İLK 11
Galatasaray: Muslera, Dubois, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış, Icardi.

Atakaş Hatayspor (Muhtemel): Erce, Kamil, Cemali, Kilama, Burak, Massanga, Görkem, Hodzic, Bamgboye, Fernandes, Strandberg.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray Hatayspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray Hatayspor maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray Hatayspor maçı saat 21.00'de başladı.

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