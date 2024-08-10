Kanarya evinde uçtu! Fenerbahçe Adana Demirspor'u mağlup etti | Sarı lacivertliler 3 puanı kaptı
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Adana Demirspor'u ağırladı. Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 1-0 yenerek sezona 3 puanla başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk maçında Adana Demirspor'u evinde konuk etti. Sarı lacivertliler ligin ilk maçında alacağı 3 puanla yeni sezona iyi bir giriş yaptı.
KANARYA 3 PUANI KAPTI
Adana Demirspor'u Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, sezona 3 puanla başladı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Osayi, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, İrfan Can, Dzeko
ADANA DEMİRSPOR: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Maestro, Michut, Tayfun, Yusuf Sarı, Barasi
MOURINHO ZAFERLE BAŞLAMAK İSTİYOR
Mutlak şampiyonluk hedefleyen F.Bahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yla yeni sezonun startını bugün Adana Demirspor karşısında yapıyor. Avrupa'da yoluna devam eden sarı-lacivertlilerde hedef; bugün sahadan üç puanla ayrılarak hem sezona zaferle giriş yapmak hem de Lille rövanşı öncesinde moral bulmak. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayan olan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapıyor.
KANARYA 3 EKSİK
Kanarya, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile kaleci İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek. Lugano maçında sakatlanan Fred de bugün takımını yalnız bıraktı.
KADIKÖY'DE 21. RANDEVU
F.Bahçe, Adana Demirspor'la Kadıköy'de 20 kez karşılaştı. Söz konusu karşılaşmalarda ev sahibi ekip 14 defa kazanırken, yalnızca 2 maçta Adana temsilcisi gülen taraf oldu. Taraflar 4 mücadelede ise eşitlikle sahadan ayrıldı.
ÜST ÜSTE 3. KEZ EVİNDE BAŞLADI
Sarı-lacivertliler, yeni sezonla birlikte Süper Lig'in ilk haftasını üst üste 3. kez evinde oynuyor. Fenerbahçe, son 10 sezonda ise 6 kez sahasında, 4 kez de deplasmanda lige başladı. Bu süreçte 7 karşılaşmada lige 3 puanla başlayan Kanarya, 1 maçta beraberlik, 2 maçta mağlubiyet yaşadı.
FARKLI GALİBİYETLER FENERBAHÇE'DEN
Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında ligde oynanan karşılaşmalarda farklı sonuçlar görüldü.
1988-1989 sezonunda Kadıköy'de oynanan müsabakada sarı-lacivertliler rakibini 6-0 ile geçerken, rekabetteki en farklı galibiyeti elde etti.
İki takım arasında en gollü müsabaka ise 1991-1992 sezonunda oynandı. Söz konusu karşılaşmada Fenerbahçe sahasında rakibini 6-1 yenerken, maç toplam 7 gole sahne oldu.
Öte yandan sarı-lacivertliler, 2 sefer rakibini ligde 5-0 ile geçti.
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