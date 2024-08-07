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Fenerbahçe kaybetti UEFA sıralaması değişti! Türkiye Çekya'nın gerisine düştü! İşte yeni yerimiz...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.08.2024 09:55 Güncelleme: 07.08.2024 10:08
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Fenerbahçe kaybetti UEFA sıralaması değişti! Türkiye Çekya’nın gerisine düştü! İşte yeni yerimiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'ye deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Bu skorun ardından Türkiye ülke sıralamasında Çekya'nın gerisine düşerken sıralama değişti. Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada? İşte detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Fransa ekibi Lille'ye 2-1 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibin golleri 12'nci dakikada Tiago Santos ve 90+1'inci dakikada Edon Zhegrova'dan geldi. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 80'inci dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Bu eşleşmede rövanş karşılaşması 13 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

TÜRKİYE GERİYE DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Sarı-lacivertlilerin mağlubiyeti ile birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında en yakın takipçisinin gerisine düştü.

ÇEKYA ÖNÜMÜZE GEÇTİ

Çekya temsilcisi Sparta Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında FCSB ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Bu beraberlik sonrası Çekya'nın puanına 0.100'lük bir katkı sağlandı.

FENERBAHÇE'NİN LİLLE MAĞLUBİYETİ SONRASI...

Sparta Prag'ın beraberliği sonrası Çekya'nın puanı 34.850'ye yükseldi. Fenerbahçe'nin Lille'e takılmasının ardından Türkiye'nin puanı ise 34.800'de kaldı.

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum şu şekilde:

8-) 43.100 puan - Belçika
9-) 34.850 puan - Çekya
10-) 34.800 puan - Türkiye

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