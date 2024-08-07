Jose Mourinho'dan 'Fred' açıklaması: Bunu söylemeyi sevmiyorum ama onu özlüyorum...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Fransa ekibi Lille'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Mourinho, "Rövanş maçında 40 bin itici gücümüz olacak. Bu da önemli bir rol oynayacak. Güzel bir maç olacak. Lille'in oyun tarzını beğeniyorum. Yapmış olduğumuz hatalar dışında kendi takımımı da beğendim. Turu tersine çevirebileceğimizi düşünüyorum" dedi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Fransa ekibi Lille'ye 2-1 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Mourinho, "Şu anda devrede 2-1 mağlubuz. Maç bitmedi. Turun devresindeyiz. İkinci yarıyı stadımızda oynayacağız. O yüzden 'hadi' demek istiyorum" diye konuştu.
"FRED'İ ÖZLÜYORUM"
Oynamak istedikleri sistemde otomatikleşmemiş çok fazla şey olduğunu söyleyen Mourinho, "Çok fazla şey eksik. Yaklaşık 6-7 haftadır çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı ön eleme de olsa üst seviyede olur. Otomatikleşmemiş çok fazla şey var. Kendi attığımız bir taç atışından sonra gol yedik ve 90 küsür dakikada kendi bölgemizde yaptığımız bir top kaybından sonra gol yedik. Lugano maçında da duran toptan bir gol ve 90 küsür dakikalarda bir gol yemiştik. Bu tip hataları yaptığımız için bedelini de ödedik saha içerisinde. Bugün iyi bir oyun sergiledik, çok fazla pozisyon ürettik. Çok fazla şeyi iyi yaptık. Bunu söylemeyi sevmiyorum ama Fred'i özlüyorum, bizim için önemli bir oyuncu. Sezon içerisinde böyle şeyler olabilir. İyi bir takıma karşı oynadık ve turun devresini 2-1 geride kapattık. Sarı-lacivert bayraklarımızla onları bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
"BİZE KARŞI YAPTIKLARI ŞEYLERE ÇÖZÜM BULDUK"
Lille karşısında kendilerini şaşırtan bir durumla karşılaşmadıklarını söyleyen Portekizli çalıştırıcı, "Onların sezon öncesi oynamış olduğu maçları izledik. Bizim için sürpriz bir durum yoktu. Karşılaşabileceğimiz bütün dinamiklere hazırlanmıştık. Bir problem yaşamadık. Bize karşı yaptıkları şeylere çözüm bulduk. İki takım da kazanmak için elinden geleni yaptı" şeklinde konuştu.
"TURU TERSİNE ÇEVİREBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"
Rövanş karşılaşmasıyla ilgili düşüncelerini aktaran Mourinho, İstanbul'daki maçın farklı olacağına inandığını belirterek, "Maçın nasıl olacağını bilemezsiniz. Sonuç farklı olacak. Lille'in gelip sahamızda savunma yapacağını düşünmüyorum. Bu onların doğasına aykırı. Rövanş maçında 40 bin itici gücümüz olacak. Bu da önemli bir rol oynayacak. Güzel bir maç olacak. Lille'in oyun tarzını beğeniyorum. Yapmış olduğumuz hatalar dışında kendi takımımı da beğendim. Turu tersine çevirebileceğimizi düşünüyorum. Biz geride olmaya alışkınız. 5'inci, 10'uncu dakikalarda gol yiyip skoru değiştirmeye alışkınız. Kadıköy'ü bekliyoruz. Lille maçını unutup cumartesi günü oynayacağımız lig maçını düşünmeye başlayacağım" açıklamasında bulundu.
BRUNO GENESIO: SONUÇTAN MEMNUNUM
Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio ise sonuçtan memnun olduğunu belirterek, "İlk yarı net pozisyonlar elde ettik. İkinci yarı atletik konuda eksiklerimiz vardı. Onların bizden önce iki maçı vardı. Biz şampiyonaya yeni giriyoruz. Oyuna giren oyuncuların da büyük katkısı oldu. Maç içinde bizim de Fenerbahçe'nin de önemli pozisyonları oldu" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zamana kadar? 2024 Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL?
- Filenin Sultanları yarı final rakibi belli oldu mu, kim olacak? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman?
- VPN kullananlara para cezası var mı, yasal mı? VPN nedir, ne işe yarar? VPN kullanmanın zararları neler? IOS, Android...
- 1992 1995 1999 2001 2003 sigorta başlangıcına gümüş emeklilik formülü! Kadın-erkek yaş, gün tablosu...
- HAC 2025 ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıtları başladı mı, hangi tarihlerde? Ücreti ne kadar?
- TEMU, Ali Ekspres, Amazon'dan alışveriş yapanlar dikkat! Yurt dış alışveriş limiti ne kadar oldu? Artık gümrükte...
- AÖL 3. Dönem sınav sonuçları son dakika | Her an açıklanabilir! Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- MEB'den açıklama çabucak geldi: Ders saati sayısı 4'e mi iniyor? İlkokul, 5.6.7.8.9.10.11 ve 12.sınıflar...
- KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM KPSS Ortaöğretim geç başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar?
- Emekliye ocak zammı kapıda! SSK, Bağ-Kur'luya en düşük %14.60'lık oran geldi! İşte kuruşu kuruşuna emekli maaş hesap tablosu...
- LGS 3. nakil başvuru ekranı e-Okul 2024 | MEB Liseye yerleşemeyen öğrenciye 3. nakil işlemleri ne zaman başlayacak?
- Kira Artış Oranı belli oldu mu? 5 Ağustos konut, iş yeri, dükkan kira artışı açıklandı mı, yüzde kaç? TÜİK 2024 TEFE TÜFE son dakika...