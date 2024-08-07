Jose Mourinho’dan ’Fred’ açıklaması: Bunu söylemeyi sevmiyorum ama onu özlüyorum...

"FRED'İ ÖZLÜYORUM"

Oynamak istedikleri sistemde otomatikleşmemiş çok fazla şey olduğunu söyleyen Mourinho, "Çok fazla şey eksik. Yaklaşık 6-7 haftadır çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı ön eleme de olsa üst seviyede olur. Otomatikleşmemiş çok fazla şey var. Kendi attığımız bir taç atışından sonra gol yedik ve 90 küsür dakikada kendi bölgemizde yaptığımız bir top kaybından sonra gol yedik. Lugano maçında da duran toptan bir gol ve 90 küsür dakikalarda bir gol yemiştik. Bu tip hataları yaptığımız için bedelini de ödedik saha içerisinde. Bugün iyi bir oyun sergiledik, çok fazla pozisyon ürettik. Çok fazla şeyi iyi yaptık. Bunu söylemeyi sevmiyorum ama Fred'i özlüyorum, bizim için önemli bir oyuncu. Sezon içerisinde böyle şeyler olabilir. İyi bir takıma karşı oynadık ve turun devresini 2-1 geride kapattık. Sarı-lacivert bayraklarımızla onları bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİZE KARŞI YAPTIKLARI ŞEYLERE ÇÖZÜM BULDUK"

Lille karşısında kendilerini şaşırtan bir durumla karşılaşmadıklarını söyleyen Portekizli çalıştırıcı, "Onların sezon öncesi oynamış olduğu maçları izledik. Bizim için sürpriz bir durum yoktu. Karşılaşabileceğimiz bütün dinamiklere hazırlanmıştık. Bir problem yaşamadık. Bize karşı yaptıkları şeylere çözüm bulduk. İki takım da kazanmak için elinden geleni yaptı" şeklinde konuştu.