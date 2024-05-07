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Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel açıklaması! Kötü haber geldi

Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel açıklaması! Kötü haber geldi

Fenerbahçe, Konyaspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sol ayak arka alt adelesinde yırtık, Osayi Samuel'in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

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