Son dakika | TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Montella’nın geleceği hakkında net konuştu: Devam edeceğiz

ADİL YÖNETİME İHTİYAÇ VAR

Kaypak olursanız, Ahmet'e, Mehmet'e yaranmaya çalışırsanız kaos ortamı oluşur. Kaypak olmaya gerek yok. Türk futbolunun adil yönetilmeye ihtiyacı var. Hakem arkadaşlarımızın aldığı paraya bakıyorsunuz, onların hiçbir şeye ihtiyaçları olmaması lazım. Çocuğun okul taksitini, evinin kirasını düşünmemesi lazım. Çünkü önemli maçlara çıkıyorlar. Bugün bir galibiyette 6 milyon TL alıyor kulüp. Hakem arkadaşlarımız, neden doyurucu bir para almasın? Kulüp başkanlarına da söyledim, onlar da feragat edecek. Şu an artırdık ama bunu iki katına çıkarmayı düşünüyorum. Neden? Çünkü orada bir yanlış düdük, yanlış bayrak hem paranızı hem puanınızı götürüyor. Kafalarında maddi olarak bir soru işareti kalmasın, sahaya çıkıp adam gibi maçlarını yönetsinler.