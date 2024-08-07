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Son dakika | TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Montella'nın geleceği hakkında net konuştu: Devam edeceğiz

Giriş: 07.08.2024 11:13
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Son dakika | TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Montella’nın geleceği hakkında net konuştu: Devam edeceğiz

Son dakika haberi... TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Türk futbolu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçmiş yönetimi eleştiren Hacıosmanoğlu, Milli Takım'daki geleceği tartışma konusu olan Vincenzo Montella hakkında son noktayı koydu.

TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun adil yönetime ihtiyacı olduğunu ifade eden Hacıosmanoğlu, Montella'nın geleceği hakkında net açıklamada bulundu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklaması şöyle;

ADİL YÖNETİME İHTİYAÇ VAR

Kaypak olursanız, Ahmet'e, Mehmet'e yaranmaya çalışırsanız kaos ortamı oluşur. Kaypak olmaya gerek yok. Türk futbolunun adil yönetilmeye ihtiyacı var. Hakem arkadaşlarımızın aldığı paraya bakıyorsunuz, onların hiçbir şeye ihtiyaçları olmaması lazım. Çocuğun okul taksitini, evinin kirasını düşünmemesi lazım. Çünkü önemli maçlara çıkıyorlar. Bugün bir galibiyette 6 milyon TL alıyor kulüp. Hakem arkadaşlarımız, neden doyurucu bir para almasın? Kulüp başkanlarına da söyledim, onlar da feragat edecek. Şu an artırdık ama bunu iki katına çıkarmayı düşünüyorum. Neden? Çünkü orada bir yanlış düdük, yanlış bayrak hem paranızı hem puanınızı götürüyor. Kafalarında maddi olarak bir soru işareti kalmasın, sahaya çıkıp adam gibi maçlarını yönetsinler.

Bizim çizgimizin doğrultusunda hizmet edenlerle devam edeceğiz. Bizim çizgimizin dışına çıkanları evlerine göndereceğiz. Eğer bizim şahsiyetimizle oynuyorsa, onun da yaptırımını yapmak bizim görevimiz. Biz, başarıların sahada kazanılmasının teminatıyız. Bunu hiçbir şekilde unutmasınlar.

MONTELLA İLE DEVAM EDECEĞİZ

Milli takımda da sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Bizim olduğumuz yerde bütünlük olacak. Hakan Çalhanoğlu aradı beni seçildikten sonra. İlk olarak 'Gözümüz aydın' dedi. Bir takımın kaptanı, 'Gözümüz aydın' demez normalde. Bunda bile bir mesaj var. Vincenzo Montella ile devam edeceğiz.

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