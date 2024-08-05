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Avrupa'da kura heyecanı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 09:29 Güncelleme: 05.08.2024 09:34
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Avrupa’da kura heyecanı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in rakipleri belli oluyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde kura heyecanı yaşanacak. Bugün yapılacak kura çekimi sonrasında temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli olacka. Peki temsilcilerimizin muhtemel rakipleri kimler? İşte detaylar...

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in yeni rakipleri bugün yapılacak kura çekimi sonrasında belli olacak.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN KURASI SAAT 13.00'TE

UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda mücadele edecek Galatasaray ve mücadele etmesi muhtemel Fenerbahçe'nin rakipleri 13.00'te belli olacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Dinamo Zagreb, Hırvatistan

Kızılyıldız, Sırbistan

Young Boys, İsviçre

Malmö-PAOK eşleşmesi galibi

Midtjylland - Ferencvaros galibi

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde playoff turunda mücadele edecek.

Slavia Prag - Union SG galibi

Dinamo Kiev - Rangers galibi

UEFA'DAKİ RAKİPLERİMİZ SAAT 14.00'TE BELLİ OLACAK

UEFA Avrupa Ligi playoff turunda mücadele edecek Beşiktaş ve mücadele etmesi muhtemel Trabzonspor'un rakipleri 14.00'te çekilecek kurayla belirlenecek.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

LASK
Anderlecht
Panathinaikos - Ajax
Braga - Servette
Panevezys - Maccabi Tel Aviv
Molde / Silkeborg - Cercle Brugge / Kilmarnock
Kryvbas KR - Viktoria Plzen
Partizan - Lugano
Karabağ - Ludogorets mağlubu
Midtjylland - Ferencvaros mağlubu
Malmö - PAOK mağlubu
Slovan Bratislava - APOEL mağlubu

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

LASK
Anderlecht
Panathinaikos - Ajax
Braga - Servette
Panevezys - Maccabi Tel Aviv
Molde - Silkeborg - Cercle Brugge - Kilmarnock
Kryvbas KR - Viktoria Plzen
Partizan - Lugano
Karabağ - Ludogorets mağlubu
Midtjylland - Ferencvaros mağlubu
Malmö - PAOK mağlubu
Slovan Bratislava - APOEL mağlubu

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ BELLİ OLUYOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda mücadele etmesi muhtemel olan Başakşehir'in rakibi ise 15.00'te belli olacak.

Botev - Zrinjski galibi
Maribor - Vojvodina galibi
Petrocub - New Saints mağlubu
Ruzomberok - Hajduk Split galibi
Osijek - Zira galibi
Kİ - Borac Banja Luka mağlubu
Trnava - Wisla Krakow galibi
Ararat - Puskas Akademia galibi
Kilmarnock - Tromso galibi
St Mirren - Brann galibi
St Gallen - Slask Wroclaw galibi
Auda - Drita galibi
Celje - Shamrock Rovers mağlubu
Hacken - Paide galibi
Krvybas - Viktoria Plzen mağlubu
CSKA 1948 - Pafos galibi
Paks - Mornar galibi
Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps mağlubu
St Partick's Athletic - Sabah galibi

Gabriel Sara Galatasaray’da!Gabriel Sara Galatasaray’da!

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