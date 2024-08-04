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Trabzonspor'da acı kayıp! Eski Başkan Ahmet Salih Erdem hayatını kaybetti

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 04.08.2024 22:05
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Trabzonspor’da acı kayıp! Eski Başkan Ahmet Salih Erdem hayatını kaybetti

Trabzonspor’un eski başkanı Ahmet Salih Erdem'den acı haber geldi. Trabzonspor kurucu üyelerinden olan Erdem hayatını kaybetti. Ahmet Erdem Salih'in cenazesinin yarın saat 14.00’te kulüp idari binası önünde yapılacak anma töreninin ardından, ikindi namazını müteakip İskenderpaşa Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Eski Trabzonspor Başkanı ve Trabzonspor'un kurucu üyelerinden, eski başkan Ahmet Salih Erdem hayatını kaybetti.

Erdem'in, cenazesi yarın saat 14.00'te kulüp idari binası önünde yapılacak anma töreninin ardından, ikindi namazını müteakip İskenderpaşa Camii'nden kaldırılacak.

Eski Trabzonspor Başkanı Ahmet Salih Erdem hayatını kaybetti.Eski Trabzonspor Başkanı Ahmet Salih Erdem hayatını kaybetti.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Kulübümüzün kurucu üyelerinden, eski başkanımız Ahmet Salih Erdem'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Erdem'e Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'un X hesabı üzerinden yapılan paylaşım.Trabzonspor'un X hesabı üzerinden yapılan paylaşım.

AHMET SALİH ERDEM KİMDİR?

Ahmet Salih Erdem, 1933 yılında Trabzon'da doğdu. İlkokulu Cumhuriyet İlkokulu'nda, ortaokulu Trabzon Lisesi'nin orta bölümünde, liseyi ise Ticaret Lisesi'nde okudu. Sonrasında vatani görevini tamamlamak üzere askere giden Erdem, görevini tamamlayarak Trabzon'a döndü.

Fiskobirlik'te iş hayatına adım atan Erdem, burada genel müdürlük görevlerinde bulundu. Emekli olduktan sonra da aynı kurumun yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır.

Erdem, 1950'li yılların sonlarında arkadaşlarıyla birlikte Yıldızspor'u kurdu. Daha sonra kulübün ismi değişti ve 24 Şubat oldu. 1960'lı yılların başında ise kendisine İdmanocağı kulübü yöneticiliği teklif edildi ve bu teklifi kabul ederek görevine başladı. 1967 yılına gelindiğinde ise Trabzonspor'u kuran 20 kişi arasında yer alarak hem kurucu hem de ilk yöneticilerinden biri oldu.

Trabzonspor kurucusu ve eski başkanı Ahmet Salih Erdem hayatını kaybetti.Trabzonspor kurucusu ve eski başkanı Ahmet Salih Erdem hayatını kaybetti.

1973 yılında eski başkan Suat Oyman'ın yönetiminde 2. başkanlık görevini sürdürürken, Oyman'ın göreve devam etmemesi üzerine yapılan kongrede başkan seçildi ve kulübümüzün 4. başkanı olarak kayıtlara geçti. Öze dönüşün mimarlarından biri olan Erdem başkanlığında Trabzonspor, hasretle beklediği 1. Lig'e yükseldi. Ahmet Salih Erdem başkanlığında İkinci Lig Kırmızı Grup şampiyonu olan Trabzonspor, 1975 yılında tarihteki en anlamlı kupalarımızdan biri olan Kıbrıs Barış Kupası'nı da müzesine götürdü.

Trabzonspor başkanlığının ardından Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeliği de yapan Ahmet Salih Erdem, bu görevini 5 dönem sürdürdü. Mütevazılığı, duruşu ve beyefendi kişiliğiyle tanınan Ahmet Salih Erdem, evli ve 4 çocuk babasıydı.

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