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Cedi Osman Basketbol Takımı Türkiye Basketbol Ligi’ne yükseldi!

Giriş: 05.08.2024 17:53
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Cedi Osman Basketbol Takımı Türkiye Basketbol Ligi’ne yükseldi!

Cedi Osman Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek. A Milli Takım sporcusu ve Türkiye'yi NBA'de temsil eden Cedi Osman, Türkiye Basketbol Ligi’ne yükseldikleri için mutlu olduğunu, bu ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi.

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