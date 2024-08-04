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Gabriel Sara Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli ve yıllık ücreti | Jardel'i geçerek en pahalı transfer oldu

ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 23:09 Güncelleme: 05.08.2024 06:10
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Gabriel Sara Galatasaray’da! İşte bonservis bedeli ve yıllık ücreti | Jardel’i geçerek en pahalı transfer oldu

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu. Sarı kırmızılılar, İngiltere Championship takımlarından Norwich City'de forma giyen Gabriel Sara ile anlaştığını açıkladı. Galatasaray, Brezilyalı yıldız için kulübüne 18 milyon euro ödeneceğini açıklarken, Sara bu bonservis bedeliyle sarı kırmızılı takımın tarihine geçti.

Geçtiğimiz iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray gelecek yıl yine mutlu sona ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray teknik direktörü Okan BurukGalatasaray teknik direktörü Okan Buruk

Michy Batshuayi ve Elias Jelert'i renklerine bağlayan Galatasaray transfer döneminde en çok aradığı 8 numarayı İngiltere'de buldu.

Scott McTominayScott McTominay

Yaz transfer döneminde Scott McTominay, Pierre-Emile Hojbjerg, Wendel ve Rios gibi futbolcularla anılan Galatasaray, Gabriel Sara için Norwich City ile anlaştı.

Gabriel SaraGabriel Sara

RESMEN AÇIKLANDI

Galatasaray, Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray Gabriel Sara'yı kadrosuna kattıGalatasaray Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı.Galatasaray Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Gabriel Davi Gomes Sara ve kulübü Norwich City Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte 18.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.750.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

EN PAHALI TRANSFER

Gabriel Sara, 17 milyon Euro'ya transfer edilen Mario Jardel'i geride bırakarak Galatasaray tarihinin en pahalı transferi oldu.

İLK KEZ A HABER DUYURDU

Galatasaray'ın 8 numarası için basında birçok yıldız ismin adı geçerken, sarı kırmızılıların, Gabriel Sara ile ilgilendiğini ve transfer teklifinde bulunduğunu ilk kez Ahaber.com.tr 25 Temmuz'da okuyucularına duyurmuştu.

TAM BİR GÖREV ADAMI!

Brezilyalı futbolcu merkez orta saha olmasına rağmen sahanın farklı pozisyonlarında da forma giydi. 72 maçta merkez orta sahada oynayan Sara, 32 matça orta sahanın sağında 24 maçta da orta sahanın solunda forma giydi.

Ön liberoda 24 maçta ter döken Brezilyalı oyuncu on numara pozisyonunda da 23 kez boy gösterdi. 5 kez de sağ kanatta oynayan isim, birer maçta sağ bek, sol kanat ve sol bekte görev aldı.

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