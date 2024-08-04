Gabriel Sara Galatasaray’da! İşte bonservis bedeli ve yıllık ücreti | Jardel’i geçerek en pahalı transfer oldu

TAM BİR GÖREV ADAMI!

Brezilyalı futbolcu merkez orta saha olmasına rağmen sahanın farklı pozisyonlarında da forma giydi. 72 maçta merkez orta sahada oynayan Sara, 32 matça orta sahanın sağında 24 maçta da orta sahanın solunda forma giydi.

Ön liberoda 24 maçta ter döken Brezilyalı oyuncu on numara pozisyonunda da 23 kez boy gösterdi. 5 kez de sağ kanatta oynayan isim, birer maçta sağ bek, sol kanat ve sol bekte görev aldı.