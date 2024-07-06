Hollandalı efsane Van Basten’den UEFA’ya Merih Demiral tepkisi: Sert sözlerle eleştirdi

EFSANE İSİMDEN SERT TEPKİ: 'UEFA KİM OLUYOR?'

Hollanda'nın eski Milli futbolcusu Marco van Basten şöyle konuştu:

"Merih Demiral'a verilen ceza garip. UEFA kim oluyor da 'bunu yapamazsınız' diyor. Şimdi yine siyasetin devreye girmesine izin veriyorsunuz. Sonra da 'siyaset yapıyorlar' diyorsunuz. Bunu çok garip buluyorum. Futbola sadık kalın."