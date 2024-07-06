Hollandalı efsane Van Basten'den UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Sert sözlerle eleştirdi
EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçında attığı gol sonrası bozkurt hareketi yapan Merih Demiral'a UEFA'dan skandal bir ceza kararı gelmişti. Futbol devlerinin peş peşe tepki gösterdiği karara Hollandalı efsane futbolcu Marco van Basten'den de sert bir tepki geldi.
Hollanda'nın efsane futbolcusu Van Basten Merih Demiral'a verilen skandal cezaya ilişkin konuştu. Basten verilen cezanın garip olduğunu belirterek "UEFA kim oluyor da 'bunu yapamazsınız' diyor" diye konuştu.
DEMİRAL'A 2 MAÇ MEN CEZASI
EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı sürerken A Milli Takımımız bugün saat 22:00'de Hollanda karşı karşıya gelecek.
Dün milli oyuncumuz Merih Demiral'a ilişkin UEFA skandal karara imza atarak 2 maç men cezası verdi. Bu karar beraberinde sert tepkileri de getirdi.
EFSANE İSİMDEN SERT TEPKİ: 'UEFA KİM OLUYOR?'
Hollanda'nın eski Milli futbolcusu Marco van Basten şöyle konuştu:
"Merih Demiral'a verilen ceza garip. UEFA kim oluyor da 'bunu yapamazsınız' diyor. Şimdi yine siyasetin devreye girmesine izin veriyorsunuz. Sonra da 'siyaset yapıyorlar' diyorsunuz. Bunu çok garip buluyorum. Futbola sadık kalın."
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