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Galatasaray Olağan Genel Kurul'dan Dursun Özbek'e Florya yetkisi

Giriş: 06.07.2024 18:29 Güncelleme: 06.07.2024 18:30
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Galatasaray Olağan Genel Kurul’dan Dursun Özbek’e Florya yetkisi

Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda başkan Dursun Özbek ve yönetimine Florya arazisinin değerlendirilmesi konusunda yetki verildi.

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