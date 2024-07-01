UEFA’dan Jude Bellingham’a soruşturma! Gol sevincindeki skandal hareketi başını yaktı | Kaderi Halil Umut Meler’in ellerinde

UEFA'DAN AÇIKLAMA

UEFA, Jude Bellingham hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada "Etik ve Disiplin Müfettişi, İngiliz Futbol Federasyonu oyuncusu Jude Bellingham'ın bu maç kapsamında meydana geldiği iddia edilen temel nezaket kurallarının olası ihlaline ilişkin bir disiplin soruşturması yürütecektir." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovakya'yı elemek için mücadele eden İngiltere, önümüzdeki Cumartesi günü yarı finalde yer almak için İsviçre ile karşılaşacak ve İsviçre'yi eleme umutlarının büyük bir kısmı Jude Bellingham'ın Gareth Southgate'in emrinde olmasına bağlı.