UEFA'dan Jude Bellingham'a soruşturma! Gol sevincindeki skandal hareketi başını yaktı | Kaderi Halil Umut Meler'in ellerinde
UEFA, Jude Bellingham hakkında Slovakya'ya attığı golün ardından yaptığı gol sevinci sebebiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. İngiliz futbolcunun turnuvadaki kaderi hakem Halil Umut Meler'in ellerinde.
90+5'te Bellingham'ın golüyle turnuvaya tutunan İngilizler, uzatmalarda Kane'in golüyle turladı.
SKANDAL HAREKET!
Bellingham'ın hareketi ise dünya basınında gündem oldu.
Takımının ilk golünü atan Jude Bellingham golün sevincini yaşarken Slovakya yedek kulübesine doğru cinsel organını işaret etti.
BELLINGHAM'DAN AÇIKLAMA: KENDİ ARKADAŞLARIMA YÖNELİK BİR ŞAKAYDI...
Karşılaşmanın ardından gelen tepkiler sonrasında ise genç oyuncu; "Kendi arkadaşlarıma yönelik bir şakaydı. Slovakya Milli Takımı'nın bu geceki oyununa saygı duymaktan başka bir şey yapmadım" ifadesini kullandı.
HALİL UMUT MELER'İN RAPORU BEKLENİYOR
Kurallar "her türlü müstehcen hareketin ya da saldırgan veya aşağılayıcı eylemin kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini" belirtirken, "UEFA'nın disiplin organının olası bir eylem hakkında karar vermeden önce maçın hakeminden ve diğer yetkililerden gelecek raporları bekleyeceğini" de ekliyor.
UEFA'DAN AÇIKLAMA
UEFA, Jude Bellingham hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada "Etik ve Disiplin Müfettişi, İngiliz Futbol Federasyonu oyuncusu Jude Bellingham'ın bu maç kapsamında meydana geldiği iddia edilen temel nezaket kurallarının olası ihlaline ilişkin bir disiplin soruşturması yürütecektir." ifadeleri kullanıldı.
Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovakya'yı elemek için mücadele eden İngiltere, önümüzdeki Cumartesi günü yarı finalde yer almak için İsviçre ile karşılaşacak ve İsviçre'yi eleme umutlarının büyük bir kısmı Jude Bellingham'ın Gareth Southgate'in emrinde olmasına bağlı.
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