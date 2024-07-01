Jose Mourinho istedi yönetim harekete geçti! 18'lik yıldız yolda...
Süper Lig'de şampiyon olarak hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, bu doğrultuda teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmıştı. Sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip 18'lik yıldızın peşine düştü. İşte detaylar...
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Ligde şampiyonluk hasreti 10 yıla çıkan sarı-lacivertli ekip bu seriyi sonlandırmak istiyor. Bunun için Kanarya büyük adımlar atmayı planlıyor.
F.BAHÇE YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLADI!
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Jose Mourinho önderliğinde başladı. Sarı-lacivertliler yeni sezona hazırlık kampı kapsamında Düzce'de Topuk Yaylası Tesisleri'nde antrenmanlarını gerçekleştirdi.
İLK TRANSFER GELDİ!
Fenerbahçe, yeni sezon için ilk hamlesini yaptı. Sarı-lacivertli ekip, Levent Mercan'ın kadrosuna kattığını resmen duyurmuştu.
BONSERVİS REKORU KIRACAK TRANSFER!
Kanarya, bonservis rekoru kıracak yıldızın transferini bitirmek için harekete geçti.
KANARYA GÖZÜNE KESTİRDİ!
Sarı-lacivertli ekip son yıllarda dünya devlerine transfer ettiği futbolcular ile göze çarpıyor.
Bu yapılanmanın devamını getirmek isteyen Kanarya, genç yıldız Milos Lukovic'i gözüne kestirdi.
18'LİK YILDIZ İÇİN TEKLİF HAZIRLIĞI!
İlk olarak makul bir teklif yapmaya hazırlanan Kanarya, 18'lik futbolcu için görüşmelere en kısa zamanda başlayacak.
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