Galatasaray Batshuayi’yi resmen duyurdu! İşte sözleşme şartları... | Fenerbahçe’ye 1907 göndermesi

Sarı-Kırmızılı ekip Türkiye'ye Beşiktaş forması altında adım atan ve daha sonra Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Belçikalı golcü kendisini sarı kırmızılılara bağlayacak sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.

Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 euro tutarında imza ücreti… pic.twitter.com/5o25UhmnbH — #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) July 1, 2024

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 euro tutarında imza ücreti ödenecek buna ek olarak olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE 1907 GÖNDERMESİ

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'den transfer ettiği Michy Batshuayi'nin transferini sosyal medya hesabından saat 19.07'de paylaştı.