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Galatasaray Batshuayi'yi resmen duyurdu! İşte sözleşme şartları... | Fenerbahçe'ye 1907 göndermesi

Giriş: 01.07.2024 19:11 Güncelleme: 01.07.2024 19:28
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Galatasaray Batshuayi’yi resmen duyurdu! İşte sözleşme şartları... | Fenerbahçe’ye 1907 göndermesi

Galatasaray İstanbul'a getirdiği Michy Batshuayi'yi yaptığı paylaşımla resmen açıkladı. Sarı kırmızılılar Belçikalı golcü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve maliyetini de KAP'a bildirdi. Öte yandan Galatasaray'ın transferi duyurma saati sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray sezonun ilk transferini ezeli rakibi Fenerbahçe'den yaptı.

Sarı-Kırmızılı ekip Türkiye'ye Beşiktaş forması altında adım atan ve daha sonra Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Belçikalı golcü kendisini sarı kırmızılılara bağlayacak sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 euro tutarında imza ücreti ödenecek buna ek olarak olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE 1907 GÖNDERMESİ

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'den transfer ettiği Michy Batshuayi'nin transferini sosyal medya hesabından saat 19.07'de paylaştı.

FENERBAHÇE'DE 49 GOLE DİREKT KATKI

Son iki sezondur Fenerbahçe'nin başarısı için ter döken 30 yaşındaki futbolcu Sarı-Lacivertli forma ile 75 maça çıkarken 44 gol ve 5 asist yaptı.

3 BÜYÜKLERDEKİ İLK YABANCI

Türkiye kariyerine Beşiktaş ile başlayan Belçikalı futbolcu, kiralık Siyah-Beyazlılarda geçirdiği bir sezonun ardından Fenerbahçe'ye bonservisi ile transfer oldu. Kadıköy ekibinde iki sezon geçiren Batshuayi, Galatasaray'a olan transferinin gerçekleşmesi halinde; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen ilk yabancı futbolcu olacak.

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