25 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Anadolu Efes, Fransız pivot Poirier'i transfer etti

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 14:43
ABONE OL
Anadolu Efes, Fransız pivot Poirier’i transfer etti

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Fransız pivot Vincent Poirier'i transfer etti. THY Avrupa Ligi'nde 37 maça çıkan Fransız oyuncu, 9 sayı, 5,3 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör