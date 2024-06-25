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Arda Güler'den veda paylaşımı: Teşekkürler kaptan!

Giriş: 25.06.2024 17:57
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Arda Güler’den veda paylaşımı: Teşekkürler kaptan!

İspanya'nın Real Madrid kulübünde forma giyen Nacho Fernandez, takımdan ayrıldığını açıkladı. Milli yıldız Arda Güler de sosyal medya hesabından Nacho için bir veda paylaşımında bulundu.

34 yaşındaki yıldız futbolcu Nacho Fernandez, kaptanlığını yaptığı Real Madrid'e veda etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 34 yaşındaki futbolcu, "Buraya 10 yaşında geldim. Kazanmayı ve kaybetmeyi, savaşmayı ve acı çekmeyi, her zaman coşku ve kararlılıkla yaşamayı öğrendim. Hayatımın kulübü Real Madrid'e veda ediyorum." ifadelerini kullandı.



Real Madrid Başkanı Florentino Perez de kulübün teşekkür mesajında, "Akademimize geldiğinden beri Nacho herkese örnek oldu. Herkesin sevgisini, takdirini ve hayranlığını kazandı." dedi.



Madrid temsilcisiyle tüm kulvarlarda 364 maça çıkan Nacho, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 26 kupa kazandı.

ARDA'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Milli yıldız Arda Güler de Madrid efsanesi için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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