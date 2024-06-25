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Son dakika | Beşiktaş'ta Rafa Silva sesleri! Kartal yaz bombasını patlattı

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 14:22 Güncelleme: 25.06.2024 14:25
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Son dakika | Beşiktaş’ta Rafa Silva sesleri! Kartal yaz bombasını patlattı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri bugün...Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Galatasaray'ın da ilgilendiği Rafa Silva için harekete geçti ve oyuncuyla görüşmelere başladı.

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