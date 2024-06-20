EURO 2024’te dev maç! CANLI | İspanya - İtalya

KARŞILAŞMANIN KADROLARI

İSPANYA: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Morata, Williams

İTALYA: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Barella, Jorginho, Frattesi, Pellegrini, Chiesa, Scamacca

DEV REKABETTE 40. MAÇ

İspanya ile İtalya arasındaki rekabette 40. maç yapılacak.

İki takımın daha önce oynadığı 39 müsabakada İspanya 14 kez kazanırken, İtalya 11 kez güldü. 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu süreçte İspanya 45 gol atarken, İtalya 46 kez gol sevinci yaşadı.

İTALYA, SON 5 MAÇTA KAZANAMADI

İki takım arasında son dönemde oynanan maçlarda İspanya'nın üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki son 5 müsabakada İspanyollar, İtalyanlara hiç boyun eğmedi.

Bu süreçte İspanya 3 galibiyet alırken, 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. İtalya, son olarak EURO 2016 son 16 turunda rakibini 2-0 mağlup etmişti.