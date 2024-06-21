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İspanya'da Formula 1'de heyecanı

Yavuz Topal
Giriş: 21.06.2024 11:02
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İspanya’da Formula 1’de heyecanı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 10. etabı İspanya Grand Prix'si ile devam edecek. Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 6, Ferrari'den Carlos Sainz ve Charles Leclerc ile McLaren'den Lando Norris birer kez podyumun zirvesine çıktı.

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