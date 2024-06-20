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CANLI | EURO 2024 Danimarka-İngiltere

Giriş: 20.06.2024 18:57 Güncelleme: 20.06.2024 19:01
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CANLI | EURO 2024 Danimarka-İngiltere

EURO 2024'te C Grubu karşılaşmasında Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geliyor. İngiltere, son 16 turunu garantilemek için Danimarka karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.

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