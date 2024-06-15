Filenin Sultanları'nın rakibi Çin! Milliler zafer peşinde | Çin - Türkiye maçı CANLI
A Milli Kadın Voleybol Takımı, filede Milletler Ligi'nin 3'üncü haftasında Çin ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları daha önce FIVB Milletler Ligi'nde VNL finallerinde yer almayı garantilemişti. Oynadığı 10 maçın 8'ini kazanan milliler, Çin'i de yenerek yoluna doludizgin devam etme niyetinde... Çin - Türkiye Milletler Ligi voleybol maçı ile ilgili gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki başarılı yürüyüşüne devam ediyor. Millilerimiz Antalya ve ABD'de oynanan haftaların ardından Çin'de devam eden süreçte 3'üncü maçında Çin ile karşı karşıya. Çin ile kozlarını paylaşan kırmızı beyazlılarda hedef bir kez daha galibiyet ve parkeden milyonları sevindirmek. Karşılaşmanın detaylarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
ÇİN - TÜRKİYE MAÇI CANLI
1. set | Çin - Türkiye: 20-25
2. set | Çin - Türkiye: 17-25
3. set | Çin - Türkiye: 25-21
*Not: Set ve skorlar güncellenecektir.
Bugüne kadar oynadığı 10 maçın 8'inden galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, 3'üncü haftanın 3'üncü maçında Çin ile kozlarını paylaşıyor. Ekibimiz hanesine bir zafer daha ekleterek zirvedeki yerini korumak istiyor.
Dünya sıralamasında ilk 5 ülke şu şekilde sıralanıyor;
1) Türkiye 390.69
2) Brezilya 389.12
3) Polonya 366.17
4) İtalya 364.69
5) Amerika 348.78
FİLEDE SON RAKİP BREZİLYA
Çin'e taşınan Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları Tayland, Dominik Cumhuriyeti ve Çin'in ardından son maçında Brezilya ile karşılaşacak. Mücadele Türkiye saati ile 12.00'de başlayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, Dominik Cumhuriyeti maçının ardından konuştu. Dünya sıralamasının baskı oluşturmaması gerektiğini belirten Eda Erdem Dündar, şunları söyledi: "Dünya bir numarasıyız ama sonuçta bu her an değişebilir. Şahsen ben bunun bize baskı oluşturmaması gerektiğini düşünüyorum çünkü çok iyi takımlar var. Çok uzun oynanan bir turnuva, belki o gün yorgunsunuz kötü bir seyahat yaptınız, ya da sakatlarınız var, hastalıklarınız olabilir. Bu değişebilecek bir şey bence buna pek takılmamamız gerekiyor. Bunun bizim için çok önemli olduğunu düşünmüyorum."
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup eden A Millî Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli açıklamalarda bulundu.
ENERJİSİYLE MAÇI DEĞİŞTİRDİ
Ebrar Karakurt'un performansına parantez açan Daniele Santarelli şu ifadeleri kullandı: "Kötü bir ilk set oynadık. Sonra tamamen değiştik. Ebrar Karakurt bize zor bir anda yardım etti. Enerjisini bize getirdi, bize çok yardımcı oldu. Sonra daha iyi oynamaya başladık, tabii ki bazı oyuncuları değiştirdiler bu bize yardımcı oldu ama biz de tavrımızı değiştirdik. Bu önemliydi."
Filenin Sultanları eğer bugün Çin maçını kazanırsa VNL'de çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi büyük olasılıkla Japonya olacak. Türkiye ve Japonya VNL'deki ilk maçlarında karşılaşmış ve mücadele 3-2 Japonya üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Babalar Günü'nde Babaları Ağlatacak Mesajlar! Resimli, Duygusal, Komik, Unutulmaz, Anlamlı Babalar Günü Sözleri: 2024'ün En İyileri
- Gizli Boya Kutusunu Görebilen Var mı? Dikkat Ustalarına Meydan Okuyoruz!
- LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ | Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık, koyun, kuzu, dana kavurma püf noktası...
- Kurban Keserken okunacak dua ve tekbirler (Diyanet) | Kurban Keserken Tekbir nasıl getirilir? Dua nasıl okunur? Büyükbaş-Küçükbaş...
- Türk boylarından hangisine mensupsunuz? Şehir şehir soyağacı ortaya çıktı: Hemen öğrenin!
- Bayramda ve Arefe günü Marketler Açık Mı? BİM, A101, ŞOK Çalışma Saatleri 2024
- Kurban Bayramı Mesajları 2024: 🐄🐑Resimli, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı Bayram Tebrik Sözleri! Instagram, Facebook...
- Yarın Babalar Günü mü, ne zaman? Babalar Günü ilk kez hangi tarihte kutlandı? Babalar Günü tarihçesi...
- 1991 1994 1998 2008 SGK girişine erken emeklilik tablosu geldi! Erkek-Kadın prim gün yaş hesabı...
- Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi tarihte bitecek? 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi...
- 20-21 Haziran resmi tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Resmi ve özel sektör Perşembe, Cuma günleri çalışacak mı?
- Galatasaray’da taş çatlatacak transfer! Fitili ateşledi: O isimle taraftar coşacak