Filenin Sultanları’nın rakibi Çin! Milliler zafer peşinde | Çin - Türkiye maçı CANLI

ENERJİSİYLE MAÇI DEĞİŞTİRDİ

Ebrar Karakurt'un performansına parantez açan Daniele Santarelli şu ifadeleri kullandı: "Kötü bir ilk set oynadık. Sonra tamamen değiştik. Ebrar Karakurt bize zor bir anda yardım etti. Enerjisini bize getirdi, bize çok yardımcı oldu. Sonra daha iyi oynamaya başladık, tabii ki bazı oyuncuları değiştirdiler bu bize yardımcı oldu ama biz de tavrımızı değiştirdik. Bu önemliydi."

Filenin Sultanları eğer bugün Çin maçını kazanırsa VNL'de çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi büyük olasılıkla Japonya olacak. Türkiye ve Japonya VNL'deki ilk maçlarında karşılaşmış ve mücadele 3-2 Japonya üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.