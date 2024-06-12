Anadolu Efes’i mağlup eden Fenerbahçe şampiyon!

FENERBAHÇE ŞAMPİYON

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin normal süresi 64-64 beraberlikle sonuçlandı. Uzatma bölümü sonucunda ise Sarı-Lacivertliler 80-72 kazandı ve seriyi 3-1'e getirerek şampiyon oldu.

Bu şampiyonlukla birlikte ligdeki 11. şampiyonluğuna ulaştı.

1. çeyrek: Fenerbahçe Beko 22-8 Anadolu Efes

2. çeyrek: Fenerbahçe Beko 36-33 Anadolu Efes

3. çeyrek: Fenerbahçe Beko 52-51 Anadolu Efes

4. çeyrek: Fenerbahçe Beko 64-64 Anadolu Efes

Uzatma: Fenerbahçe Beko 80-72 Anadolu Efes

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