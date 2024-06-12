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Juventus, teknik direktör Thiago Motta ile sözleşme imzaladı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 12.06.2024 20:26 Güncelleme: 12.06.2024 20:27
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Juventus, teknik direktör Thiago Motta ile sözleşme imzaladı

Son dakika spor haberleri... İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'ta teknik direktörlük görevine 41 yaşındaki Thiago Motta getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İtalyan teknik adamla 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşme imzalandı." denildi.

PSG ALTYAPISINDA BAŞLADI

Motta, antrenörlük kariyerine 2018 yılında futbolculuk kariyerini noktaladığı Paris Saint Germain'in altyapı takımında başladı.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

İtalya'daki teknik direktörlük yolculuğu ise 2019'da Genova ile başlarken ardından Spezia ve Bologna'da takımın başında görev aldı.

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